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Op. Dr. Erkan Uygur “Endoskopi Rinoplasti PRP, Burun İçinin Detaylı Şekilde İncelenmesini Sağlıyor!”
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19 Kasım 2021 Cuma 16:27:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 16:27:00

Op. Dr. Erkan Uygur “Endoskopi Rinoplasti PRP, Burun İçinin Detaylı Şekilde İncelenmesini Sağlıyor!”

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Endoskopi Rinoplasti PRP yönteminden bahseden Kulak Burun Boğaz Doktoru Op. Dr. Erkan Uygur, bu yöntem ile burun içinin detaylı bir şekilde incelenebildiğinden bahsetti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uygur, "Burun tıkanıklığı ve burun şekil bozukluğuyla ilgili bize başvuran çok sayıda hastamız var. Hastaya yapılacak cerrahi müdahale öncesinde, çeşitli muayenelerin yapılması çok önemli. Endoskopi Rinoplasti PRP ile burun içinde endoskopik değerlendirme yapıyoruz. Bu muayenenin amacı, operasyonun sinüsler ve burun pasajında oluşturabileceği olumsuz etkileri gözlemleyerek bu etkileri ortadan kaldırmak. Bu nedenle burun ameliyatı öncesinde gerçekleştirilen endoskopik değerlendirme bir hayli önemli." ifadelerinde bulunarak burun içi endoskopik muayenenin öneminden bahsetti.

Endoskopik Burun İçi Yaklaşımı Bütün Ameliyatlarımızda Kullanıyoruz

Burun ameliyatlarında her zaman burun içi yaklaşımı kullandıklarını vurgulayan Op. Dr. Erkan Uygur, "Bütün ameliyatlarımızda endoskopik değerlendirmede bulunuyoruz. Cerrahi müdahalenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi adına çok önemli. Bazı hastalar, burun ameliyatlarının ardından, kronik sinusit gibi nefes almada zorluk yaşadıkları durumlarla karşılaşabiliyor. Endoskopi, bu gibi sorunların tespit edilebilmesini sağlıyor. Burnu tıkayıcı sebepler belirlenebiliyor. Hastanın nefes alma güçlükleri yaşamaması adına bu yöntem ile sorunları tespit ettikten sonra burun tıkayıcıları ortadan kaldırabiliyoruz." ifadelerinde bulundu.

Açıklamalarını sürdüren Uygur, "Sorunlu sinüslere tedavide bulunabiliyoruz. Aynı seans içerisinde, endoskopik girişimle birlikte sorunlu sinüslere müdahalede bulunuyor, böylelikle sinüzit tedavisini gerçekleştiriyoruz. İyileşmenin hızlanması, doğru adımların atılmasıyla mümkün hale geliyor. Sinüzit tekrarının önlenebilmesi adına mukozaya PRP tedavisi de ekliyoruz. Her bir adım, burun ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlanması adına bir hayli önemli. Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sırasında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar var. Cerrahi müdahale öncesinde hastanın sağlık kontrollerinden geçirilmesi gerekiyor. Burun ameliyatını engelleyen bir durum var mı, bunun tespit edilmesi çok önemli. Endoskopi Rinoplasti PRP, burun içinin detaylı bir şekilde incelenebilmesi adına çok önemli bir teknik. Bu nedenle biz de ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında bu yöntemi kullanıyoruz." sözleriyle konunun önemli noktalarına vurgu yaptı.

Etiketler : endoskopi erkan uygur ameliyat
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