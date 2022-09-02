Onur Akkılıç'ı Dinle Ağrılarından Kurtul!

Onur Akkılıç manuel terapinin ortopedik problemlerde sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu ve başarı oranının oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Özellikle bel fıtığı manuel terapi ile tedavi edilerek hastanın hareketleri normale döndürülebilir hasta sağlığına kavuşabilir. Bel rahatsızlıklarında eklemin kabiliyetini kaybetmesi ve fizyolojik kısıtlamaların oluşması durumu çekme ya da burma manevraları ile tedavi edilebilecek bir durum olduğunu vurgulayan Onur Akkılıç kendisine gelen hastalarda tam sonuç alındığını hastaların eski sağlıklarına kavuştuğunu belirtiyor. Tüm kas ve iskelet sistemi hastalıklarında olduğu gibi bel fıtığı sorunlarında da manuel terapi soruna bir bütüncül şekilde yaklaştığı ve bu doğrultuda tedavi gerçekleştirdiği için başarı oranı yüksektir. Avrupa'daki insanların bir numaralı tercihi olan alanında uzman fizyoterapistler ile hizmet veren Onur akkılıç ve ağrı merkezi ile irtibata geçerek bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sadece bel ağrılarında değil boyun ağrısı ve boyun fıtığında da tedavide baları oranı yüksektir. İnsan boynunun yapısı belli bir hareket kabiliyetlerine sahiptir. Boyun fıtığı zamanla ve çeşitli nedenlerden dolayı bu hareket kabiliyetinin kısıtlanması ya da tamamen kaybedilmesi durumudur. Boyun bölgesindeki hareket kabiliyetinin kısıtlanma boyutu ve fıtığın durumu ile ilgili detaylı bir muayene gerçekleştiril. El ile birtakım uygulamalar yapılarak boynun hareket açıları belirlenir ve rahatsızlığın boyutu tespit edilir. Daha sonra tedaviye başlanır. Bu aşamada mevcut sorunun daha ayrıntılı tespit edilebilmesi için radyolojik görüntüleme yöntemlerinden faydalana bilinir.

Bu konuda Onur Akkılıç ile tedavi görenler ameliyatsız fıtık tedavisi manuel terapi ile ağrılarından kurtuluyorlar. Fıtık gibi kas eklem rahatsızlıklarından birine sahipseniz Onur Akkılıç ile irtibata geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Manuel terapinin tedavi süresi kişiden kişiye, hastanın fiziksel ve psikolojik durumuna göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Boyun ve bel fıtığı sorunları için ortalama 8 seansta etkili sonuçların alınması beklenir. Kısacası boyun ve bel fıtıklarında ameliyat kaderiniz değildir. Manuel terapi ile bu rahatsızlıklarınızdan tamamen kurtulmanız mümkün.