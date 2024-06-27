Onaylı randevu sistemi genişledi

Onaylı randevu sisteminde kapsam genişletilerek Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu dönemi başladı. Artık hastalar, sadece muayene değil tetkikler için de önceden onay vermesi gerekecek.

Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını hedefleniyor.

Boş kalan kapasite diğer hastalar için kullanılarak bir hastanede yapılan işlem diğer hastanelerde de görülebilecek.

ONAY İNTERNET VE ÇAĞRI MERKEZİNDE

Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "ALO 182 Çağrı Merkezi" olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebiliyor.