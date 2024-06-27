Onaylı randevu sistemi genişledi
Onaylı randevu sisteminde kapsam genişledi. Sistem artık sadece muayene için değil, tetkikler için de geçerli. İşte detaylar...
Onaylı randevu sisteminde kapsam genişletilerek Tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu dönemi başladı. Artık hastalar, sadece muayene değil tetkikler için de önceden onay vermesi gerekecek.AMAÇ DAHA VERİMLİ SAĞLIK HİZMETİ
Tetkik amaçlı görüntüleme işlemleri için hastane imkanlarının daha verimli kullanılmasını hedefleniyor.BOŞ KAPASİTELER KULLANILACAK
Boş kalan kapasite diğer hastalar için kullanılarak bir hastanede yapılan işlem diğer hastanelerde de görülebilecek.
ONAY İNTERNET VE ÇAĞRI MERKEZİNDE
Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama, onay linki içeren SMS ve "ALO 182 Çağrı Merkezi" olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebiliyor.