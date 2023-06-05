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05 Haziran 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 11:30:00

Omuz ağrısı daha çok çalışanlarda görülüyor

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Omuz sağlığı için kontrollerin yapılması gerekmekte olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Selcen Güre, “Hastanemizde uyguladığımız fizik tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz” dedi.

Sağlıklı yaşam için omuz sağlığına dikkat edilmesi ve belirli dönemlerde omuz sağlığı için kontrollerin yapılması gerekmekte olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Selcen Güre, "Hastanemizde uyguladığımız fizik tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz" dedi. Uzm. Dr. Selcen Güre "Öncelikle hastanın muayenesinde omuz ağrısının hangi pozisyonda arttığını ve ne kadar zamandır bu ağrıyı yaşadığını öğrenmemiz gerekir. Bu sayede hastanın omuz ağrısının neden kaynaklandığını tespit edebiliriz. Omuz ağrısının ne yaparken oluştuğu, travmatik olup olmadığı, darbe sonucu oluşup oluşmadığı, gece devam edip etmediği, kolu kullanmada bir kısıtlanmanın olup olmadığı gibi durumları ele aldıktan sonra hastaya doğru yaklaşımda bulunarak gerekli tedavinin gerçekleşmesi gerekiyor. Omuz ağrılarının büyük oranı fizik tedavi ile ele alınabildiği için çok önemli bir yer tutar" dedi.

Etiketler : omuz ağrısı çalışan sağlık
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