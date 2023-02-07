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07 Şubat 2023 Salı 08:00:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 08:00:00

Omurga kanal daralması yavaş adımlar attırır

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Sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olan omurga kanal daralması, kişide yürümede zorluk, idrar ve büyük abdest tutamama gibi belirtiler ile ortaya çıkmaktadır.

Sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olan omurga kanal daralması, kişide yürümede zorluk, idrar ve büyük abdest tutamama gibi belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "İleri yaşlarda görülen omurga kanal daralması, omurgadaki bağ dokularının kalınlaşmasına bağlı olarak sinirlerin geçiş alanı olan omurga kanalının daralmasını bağlı olarak oluşan sinir sıkışması hastalığıdır. Sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Omurgada kanal daralması hastaları öne doğru eğilmeye başlamaktadır. Yavaş yavaş adımlar atmaya başlar ve 100 metreden fazla yürüyemez, idrar ve büyük abdest tutamamaya giden bir hastalıktır. Bu safha artık ileri dönüşümsüz bir safhadır. Bu safhaya gelmeden önce hastalara müdahale edilmesi gerekmektedir. Tedavisi mikro cerrahi yöntem ile mümkündür. Bu gibi durumları erken sezildiği zaman bir emar (MR) ve muayene ile konuyu netleştirip ona göre mikro cerrahi yöntem ile yani 2,5 ila 3 cm ile yapılacak bir ameliyat ile kanalı genişletip hastanın geri rahatlatılıp dik ve uzun yol yürümesi sağlanmaktadır" diye konuştu.

Etiketler : Sinsi ve yavaş ilerleyen emar Opr. Dr. İbrahim Akkurt

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