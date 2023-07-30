Omurga eğriliği ihmale gelmez

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, omurga eğriliğinden (skolyoz) şüphelenildiği durumda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olan bir doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Şeker, skolyozlu hastalarda görüntüde eğrilik dışında genellikle başka şikayet olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Çoğunlukla düşük dereceli skolyozlar farklı nedenlerle çekilen grafilerde hekimler tarafından farkedilir. Aileler sıklıkla çocuğunda duruş bozukluğu veya omuz seviye farkı şikayetiyle polikliniğe başvurmaktadır. Skolyoz muayenesinde Adam's testi en sık kullanılan muayene yöntemidir. Bu muayene şeklinde Postür analiz cetveli önünde hastanın öne doğru eğilmesi istenir, omurgadaki eğrilik ve sırtta yükseklik farkı olup olmadığı kontrol edilir" diye konuştu.