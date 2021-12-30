Pandeminin sonu göründü

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30 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 16:00:00

Omicron'da umut veren tespit!

Kaynak: NTV

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Omicron varyantında umut veren antikorlar tespit edildi. Bu antikorlar sayesinde koronavirüsün sürekli evrimine karşı konulabileceği belirtildi.

ABD'li bilim insanlarından umut veren bir haber geldi. Omicron'u etkisiz hale getiren antikorlar tespit edildi. Bu antikorların, corona virüs mutasyona uğradığında bile virüsün yapısındaki değişmeden kalan alanları hedeflediğini belirten uzmanlar, aşıların ve antikor tedavilerinin çok daha etkili bir şekilde tasarlanabileceğini açıkladı.

ABD'de yer alan Washington Üniversites Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, dünyada gittikçe daha fazla insanı enfekte eden Omicron varyantı etkisiz hale getiren antikorları belirledi.

"CORONA VİRÜSÜN SÜREKLİ EVRİMİNİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doç. Dr. David Veesler, "Bu bulgu bize, corona virüsün başak proteini üzerindeki bu yüksek oranda korunmuş bölgeleri hedef alan antikorlara odaklanarak, virüsün sürekli evriminin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu gösteriyor" dedi.

Bununla birlikte Omicron varyantı, corona virüsün insan hücrelerine girmek ve onları enfekte etmek için kullandığı başak proteininde alışılmadık derecede yüksek sayıda 37 mutasyona sahip .Bu değişiklikler, varyantın neden bu kadar hızlı yayıldığını, aşılanmış kişileri enfekte etmesini ve daha önce enfekte olmuş kişileri yeniden enfekte etmesini kısmen açıklıyor.

Veesler, "Cevaplamaya çalıştığımız ana sorular şunlardı: Omicron varyantının başak proteinindeki bu mutasyon takımyıldızı, hücrelere bağlanma ve bağışıklık sisteminin antikor yanıtlarından kaçma yeteneğini nasıl etkiledi?" diye konuştu.

OMİCRON'U TAKLİT EDEN VİRÜS TASARLADILAR

Omicron varyantındaki mutasyonların etkisini değerlendiren araştırmacılar, corona virüslerin yaptına benzer bir şekilde psödovirüs adı verilen ve çoğalamayan yapay bir virüs tasarladılar.

Daha sonra, Omicron mutasyonlarına sahip başak proteinlerine ve pandemide tanımlanan en eski varyantlarda bulunanlara sahip farklı psödovirüsler ürettilerç

Araştırmacılar önce, başak proteinin farklı versiyonlarının, virüsün hücreye tutunmak ve hücreye girmek için kullandığı hücrelerin yüzeyindeki proteine ne kadar iyi bağlanabildiğini görmek istediler. Bu protein, anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE2) reseptörü olarak adlandırılıyor.

OMİCRON, İNSAN HÜCRELERİNE ÖNCEKİ VARYANTLARDAN 2,4 KAT DAHA İYİ TUTUNUYOR

Ardından, Omicron varyantının başak proteininin, pandeminin en başında izole edilen virüste bulunan başak proteinden 2,4 kat daha iyi bağlanabildiğini buldular.

Veesler, "Bu çok büyük bir artış değil, ancak 2002-2003'teki SARS salgınında, afiniteyi* artıran başak proteinindeki mutasyonlar, daha yüksek bulaşıcılık ve enfektivite ile ilişkilendirildi" dedi.

Afinite: İmmünolojik açıdan bir antikor ile bir antijenin arasındaki çekime deniliyor.

İNSANLAR VE DİĞER MEMLİLER ARASINDA ATLAYABİLİR

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, Omicron varyatnının farelerin ACE2 reseptörlerine verimli bir şekilde bağlanabildiğini ve Omicron'un insanlar ve diğer memeliler arasında atlayabileceğini bildirdi.

Bilim insanları, daha sonra virüsün daha önceki izolatlarına karşı antikorların Omicron varyantına karşı ne kadar iyi korunduğunu inceledi. Bunu, daha önce virüsün daha önceki versiyonlarıyla enfekte olmuş, virüsün daha önceki varyantlarına karşı aşılanmış veya enfekte olmuş ve ardından aşılanmış hastalardan alınan antikorları kullanarak yaptılar.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ FAYDASI AÇIKLANDI

Ekip, daha önceki varyantlarla enfekte olmuş insanlardan ve şu anda mevcut olan en çok kullanılan altı aşıdan birini almış olanlardan gelen antikorların hepsinin enfeksiyonu bloke etme kabiliyetinin azaldığını buldu.

Enfekte olmuş, iyileşmiş ve daha sonra iki doz aşı yaptırmış kişilerden alınan antikorlar da aktiviteyi azalttı, ancak azalma yaklaşık beş kat daha azdı, bu da enfeksiyondan sonra aşılamanın faydalı olduğunu açıkça gösteriyor.

Öte yandan, Moderna ve Pfizer/BioNtech aşıları tarafından üretilen mRNA aşılarının üçüncü dozunu yaptıran hastalardan alınan antikor örnekleri, nötralize edici aktivitede sadece 4 kat azalma gösterdi.

Veesler, "Bu, üçüncü bir dozun Omicron'a karşı gerçekten çok yararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

Etiketler : Omicron ABD corona virüs Pfizer/BioNtech
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