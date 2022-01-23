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23 Ocak 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 07:30:00

Omicron'da 'tam doz aşı' etkisi

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ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "ABD'de 'Omicron' varyantı döneminde tam doz aşılıların, aşısızlara göre yüzde 90 daha az hastaneye yattığı tespit edildi.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "ABD'de 'Omicron' varyantı döneminde tam doz aşılıların, aşısızlara göre yüzde 90 daha az hastaneye yattığı tespit edildi. İsviçre'de tam aşılıların aşısızlara göre 48 kat daha az ölüme yakalandığı tespit edildi. Dolayısıyla tam doz aşı burada hep ön plana çıkıyor" dedi. Doç. Dr. Savaşçı, sürü bağışıklığına ilişkin ise "'Omicron'u geçireyim, doğal toplumsal sürü bağışıklığa ulaşalım' diye bir şey mümkün değil bilimsel anlamda. 'Omicron' ile karşılaşınca ona karşı bağışıklık edinmiş oluyorsunuz; ama başka bir varyant çıkarsa ona karşı bağışıklığınız olmuyor. Koronavirüsün bağışıklığı zaten 1-3 ay sürüyor geçirince. İspanyol gribinde 1918 yılında 70 milyona yakın insan hayatını kaybetmişti. Koronavirüsten bugüne kadar üzücü şekilde 5,5 milyon kişi hayatını kaybetti ancak aşıların özellikle ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. O dönemde aşı yoktu, sağlık altyapısı iyi değildi. Ülkemizde sağlık altyapısı ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile ölüm vakaları da dünya genelinde alt seviyede kaldı" diye konuştu.

Etiketler : Omicron Koronavirüsün bağışıklığı Doç. Dr. Ümit Savaşçı
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