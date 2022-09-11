Okula başlayan çocukta ayrılık kaygısı yaşanabilir

Uzmanlar, ilkokula başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı yaşanabileceğine dikkat çekti. Çocuk ve Genç Psikiyatristi Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Çakıroğlu, sabah okula gitmeden yaşanan karın ağrıları, kusmalar ve mide bulantılarının kaygının bedensel belirtileri olabileceğini ifade etti. Bu durumda, kararlı bir şekilde çocuğun okula devamlılığının sağlanması ve aynı zamanda da bir uzmandan destek alınmasının uygun olacağını tavsiye etti. Okul reddinin ise biraz daha farklı bir kavram olduğuna işaret eden Dr. Süleyman Çakıroğlu, "Ebeveynden ayrılmaktan veya okuldan korkmaktan ziyade okulu istememe durumudur ki daha büyük yaşlarda ve birçok sebeplerle görülebilir. Yine bir uzman desteği en doğrusu olacaktır" hatırlatmasını yaptı. Dr. Süleyman Çakıroğlu, ilkokula başlayan çocuklarda Özgül Öğrenme Bozukluğu konusunun yakından takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Öğrenmenin bir çocuğun okul hayatının devamlılığı için en önemli belirteçlerden biri olduğunu vurgulayan Dr. Süleyman Çakıroğlu konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bu alanda yaşanacak her sorun öğrenmeye karşı bir direnç yaratabilir. Bunun sonucunda çocuk, okumaya karşı direnç geliştirebilir. 'Özgül Öğrenme Bozukluğu', üç alanda sorun yaratabilir. Okumayı, yazmayı ve matematiği tek başına veya hepsini birden etkileyebilir. Bu durumda, okumanın hem harf harf okuma alanı hem de akıcı okumanın ve okuduğunu anlama bozulabilir."

