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15 Haziran 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 07:30:00

Öksürük nöbetleri 'alerjik astım' belirtisi

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Uzman Dr. Nurgül Sevimli, iklim değişikliğiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu belirtti.

İklim değişikliğiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu belirten Uzman Dr. Nurgül Sevimli, "Hastalar özellikle burunda akıntı, kaşıntı, burunda akıntı kaşıntı, bazen nefes darlığı ya da öksürük krizleri olarak gibi çeşitli şikayetlerle hastanemize başvurabiliyorlar" dedi. Hastanede yapılan alerji testleriyle hastaya tanı koyduklarını dile getiren Sevimli, "Hastalarımıza tanı koymadan hikayelerini sorguluyoruz. Ne gibi bir şikayetleri var? Ne kadar süredir bu şikayetleri oluyor? Özellikle burun, göz ya da solunum şikayetleri mi? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Bunlara yönelik olarak öncelikle bir alerjen duyarlılığı var mıdır? Yok mudur? Şeklinde alerji testleri yapıyoruz. Bu testler duruma göre hastaların kullandığı ilaçlar ya da semptom ağırlığına göre koldan uyguladığımız deri prick testi olarak adlandırılan testler şeklinde alerjen solüsyonların cilde uygulanması halinde yapılıyor. Ya da uygun olmayan bazı hastalarda kanda gönderdiğimiz laboratuvar tetkikleri şeklinde oluyor. Eğer hastanın aynı zamanda solunum şikayetleri varsa o zaman solunum fonksiyon testleri gibi ya da akciğer filmi gibi farklı diğer tetkikleri de planlayarak o şekilde hastanın sorununu çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : öksürük alerji astım
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