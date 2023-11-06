Öksürüğe internette çare arıyoruz

Kış mevsimine giriş yaparken internet arama motorunda 'Öksürüğe ne iyi gelir?' arayışı ilk sıraya oturdu. Dyt. Nur Kişioğlu alerjen, soğuk algınlığı ve viral sebepli öksürüğü olanların dikkatli olması gerektiğini; en kısa sürede sağlık kontrolünü yerine getirmelerini ve doktorunun önerileri kapsamında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğundan bahsetti. Öksürük sorununa karşı güçlü formül nedir? Sorumuza ise Kişioğlu, içerisinde kekik, sinir otu, papatya, limon, portakal ve bal karışımı ile hazırlanan karışımın öksürüğe etkili bir çözüm olabileceğini söyledi.

