Öksüren her kişi maske takmalı

Toplumda uzun süreli öksürüğün sık görülmeye başlanmasının en önemli sebebinin hala devam eden Kovid-19 hastalığı olduğuna dikkat çeken uzmanlar uyardı: "Pandeminin hala devam etmesi ve bu hastalıkta öksürüğün sık oluşması nedeniyle öksüren her kişinin çevresindekileri korumak için maske takması gerekiyor."



Öksürüğün akciğerleri koruyan önemli bir savunma mekanizması olduğunu işaret eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, "Öksürük, hava yollarını mikroorganizmalardan, yabancı materyallerden ve aşırı sekresyondan temizleyen önemli ve kuvvetli bir koruyucu reflekstir. Sağlıklı yaşam için çok gerekli olan öksürük, bazen uzun süreli ve rahatsız edici olabilir. Öksürük, solunum hastalıklarının en sık görülen belirtilerinden ve bu nedenle en sık tıbbi yardım istenen durumlardan biridir" şeklinde konuştu.

ŞİDDETLİ OLMASA DA KULLANIN

Prof. Dr. Süerdem, "Solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün bronşlarda biriken salgıları temizlemesinin yanında, enfeksiyonların toplumda yayılmasına yol açması şeklinde olumsuz etkisi de vardır. Kovid-19 pandemisinin devam etmesi ve bu hastalıkta da öksürüğün sık oluşması nedeniyle, öksürük şiddetli olmasa da öksüren her kişinin çevresindeki kişileri korumak için maske takmaları zorunludur" ifadelerini kullandı.

BAŞ AĞRISI, BULANTI VE BAYILMAYA

Kısa süreli ve şiddetli olmayan akut öksürüklerin genellikle hastalarda ciddi rahatsızlık yaratmayacağını ancak öksürüğün şiddetli olması veya uzun süre devam etmesinin birçok olumsuz olaylara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mecit Süerdem, bunları şöyle sıraladı: "Baş ağrısı, bulantı ve kusma, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı, bayılma, uykusuzluk, göğüs ağrısı, kaygı ve depresyon, normal yemede zorlanma,

özellikle yaşlılarda kaburga kırılması, idrar kaçırma."

AKUT ÖKSÜRÜK NORMALDE 3 HAFTADA SONA ERER

Öksürüğün süresine bağlı olarak akut ve kronik olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süerdem, konuya ilişkin şu sözlere yer verdi: "Öksürük genellikle akuttur. Akut öksürük çoğunlukla solunum sisteminin viral veya bakteriyel enfeksiyonuna bağlıdır. Akut öksürüğün en sık nedenleri akut bronşit, farenjit ve sinüzittir. Bu hastalıklarda öksürük sıklıkla 2 veya 3 haftada sonlanır. Astım ataklarında da akut öksürük oluşabilir. Nadir olarak zatürree, akciğer embolisi, kalp yetmezliğine bağlı akciğerde sıvı birikimi ve akciğer sönmesi hastalıkları da akut öksürük nedenleridir."

2 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA TEHLİKELİ

Öksürüğe neden olan hastalığa bağlı olarak öksürük süresinin değiştiğini, genellikle birkaç gün veya birkaç hafta boyunca devam ederek bittiğini belirten Prof. Dr. Mecit Süerdem, ancak bazen iki aydan daha uzun süren öksürükler olabileceğini ifade etti. Uzun süren öksürüklerin en sık nedenlerinin astım, kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), gastroözefageal reflü ve postnazal akıntı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mecit Süerdem, diğer nedenleri ise şöyle sıraladı: "Geçirilmiş solunum yolları viral enfeksiyonları,

Tansiyon ilacı olarak kullanılan ACE (anjiotensin konverting enzim) inhibitörleri, bronşektazi, tüberküloz, akciğerlerde sertleşmeye neden olan hastalıklar, akciğer kanseri, aspirasyon, çevresel ve mesleki ajanlara maruziyet, kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi." Prof. Dr. Mecit Süerdem, hastaların yaklaşık yarısında birkaç öksürük nedeninin bir arada bulunabileceğinin de altını çizdi.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE ILIK SU TÜKETİLMELİ

Öncelikle öksürüğe neden olan hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mecit Süerdem, "Balgamlı öksürüklerde öksürüğü yumuşatarak rahatsız edici etkisini azaltmak için balgam sökücüler kullanılabilir. Ancak çok rahatsız edici balgamsız kuru öksürüklerde öksürük kesici ilaçlar ve kodein kullanılabilir. Öksürüğü olan tüm hastaların günde en az 2 litre ılık sıvı tüketmeleri gerekir" dedi.