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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:21:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:21:00

Öğlen saatlerinde dışarı çıkılmamalı

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Tüm yurtta etkili olan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle hamileleri uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Aşırı kilo alımı hamilelikte pek çok sorunu beraberinde getiriyor, fazla kilo sıcağın daha çok hissedilmesi demek. Karbonhidrattan kaçınmak, taze meyve, sebze ve salata tüketilmesi yerinde olacaktır " dedi.

Tüm yurtta etkili olan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle hamileleri uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Aşırı kilo alımı hamilelikte pek çok sorunu beraberinde getiriyor, fazla kilo sıcağın daha çok hissedilmesi demek. Karbonhidrattan kaçınmak, taze meyve, sebze ve salata tüketilmesi yerinde olacaktır " dedi. Prof. Dr. Faruk Buyru, hormonlardan dolayı hamilelerin sıcaklığı daha çok hissettiklerini vurgulayarak "Gebelikte yüksek olan progesteron hormonu vücut ısısını arttıran bir hormon. Vücut ısısını 0.3-0.5 derece arttıran bir hormon. Bunun yüksek olması sıcakların daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Gebeler ek bir yük taşıyorlar. Bu hem bebeğe bağlı, hem de aldıkları kiloya bağlı. Ayrıca kan hacminin ve kalp atım hızının artmasına bağlı olarak ki, bunlar normal değişiklikler, gebelerde bir takım olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Ateş basmaları olabiliyor. Buna sıcak havalar da eklenince ciddi zorlanabiliyorlar" dedi.

Etiketler : Öğlen saatleri Prof. Dr. Faruk Buyru Aşırı kilo alımı
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