Odasından çıkmayanların hastalığı: Hikikomori

Japonca bir sözcük olan ve "İçeri çekilme, hapsedilmiş olma" anlamını taşıyan hikikomori, insanlardan kaçma, tek yaşamı güvenilir hissetme, bireyin kendini sosyal hayattan izole etmesi şeklinde görülüyor. Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş, özellikle teknoloji bağımlılığı ve aşırı koruyucu aile tutumlarına işaret ederek "Aşırı koruyucu aile tutumları da bu hastalığı tetikleyen sebepler arasında gösterilmektedir. Özellikle teknoloji kullanımı ve bağımlılığı hikikomori için başlangıcı tetikleyen en önemli unsurlardan biri. Hikikomori modern cağımızın gitgide artan bir hastalığıdır" diye konuştu. Candaş, şunları söyledi: "Bu özellikler eve sınırlanma, insanlardan kaçmak, artan stres, eşlik eden diğer psikolojik bozukluklar. Uzak Doğu ülkelerinde özellikle Japonya'da sayıları gitgide artan Hikikomoriler çok sayıda. Gelişen teknoloji ile birlikte sayılar dünya genelinde de gitgide artıyor. Hikikomoriler içinde oldukları sosyal izolasyon ile kendilerini yalnızlık, depresyon, kaygı bozuklukları, öfke, obezite, stres, iletişim problemleri gibi sorunların içinde bulur. Bu bireylerin sosyal ilişkilerini ve iletişim ihtiyaçlarını sosyal medya ile karşılamaya başlamaları, içinde bulundukları durumdan çıkışı zorlaştıracaktır. Hikikomori orta ve uzun vadede psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturabilir."

