Odaklanma sorununa çare tüyolar

Dikkat eksikliğinin çocuklarda odaklanma yeteneğini etkilediğini belirten Uzman Klinik Psikolog Merve Öz, özellikle içinde bulunduğumuz şu dönem için çocukların dikkat sürelerini artırmaya yönelik önerilerde bulundu. Özellikle online ders sırasında, ortamın sessiz, iyi aydınlatılmış ve normal oda sıcaklığında olmasının çocuğun odaklanmasına katkı sağlayacağını söyleyen Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Merve Öz, "Mümkünse çocuğunuzun ayrı bir odası olması, küçük kardeşi varsa ders saatlerinde bu odaya girmemesi odaklanma açısından önemlidir. Masasının ve çalışma ortamının düzenli olması, dikkati dağıtacak farklı ders materyallerinin masanın üzerinde bulundurulmaması önemlidir. Bunun yanında çocuğun çalışma alanından tablet, telefon gibi elektronik cihazlar çıkarılmalı ya da kapatılmalı. Aksi halde, her türlü dikkat dağıtıcı unsurdan etkilenen bu çocuklara yarardan çok zarar verilmiş olur" diye konuştu.



ÇALIŞMA MASASINDA YEMEK YEMEMELİ

Masada atıştırmalık bir şeyler olduğunda çocuğun odaklanamadığı için verimli ders dinleyemediğini vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Dyt. Öz, "Önündeki yiyecekler ders verimini düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor" diyerek özellikle online dersler sırasında çalışma odasında yiyecek olmaması gerektiğini söyledi.