Obeziteyle mücadelede doğru beslenme öğretilmeli

Türkiye'nin obezitede Avrupa'da birinci ve dünyada 4. sırada olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, obeziteyle mücadelede acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenmenin obezitenin ana nedeni olduğunu kaydeden Koca, her yaşta doğru beslenme bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı. "Obezite tüm vücudu etkileyen bir metabolik sorundur" diyen Op. Dr. A. Murat Koca, "Özellikle kalp ve damar sistemi hastalığı, şeker hastalığı (tip2), uyku apnesi, belli kanserler, kemik ve eklem sistemi bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca depresyon, adet sorunları ve kısırlık, erken bunama, kolesterol yüksekliği, gut, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması, hamilelik ve bebek sorunları, safrakesesi ve pankreas sorunlarına da neden olabilir" uyarısında bulundu.