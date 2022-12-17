Obezite ve hipertansiyon ‘sarı nokta' sebebi

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen "makula dejeneresansı", 50 yaş üzeri görme kayıplarının en önemli sebeplerinden biri. Erken tanı ve uygun tedavi ile sarı nokta hastalığının kontrol altına alınabildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, "En önemli risk faktörleri yaş ve genetik yatkınlık. Bunların yanı sıra güneş ışığı, sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, obezite ve hipertansiyonun varlığı da etkilidir. Sarı nokta hastalığını önlemenin tam olarak mümkün olmamakla birlikte erken tanının çok önemli olduğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, "Burada diğer sağlık sorunlarının kontrol altında tutulması önemli. Örneğin, bir kalp-damar sorunu varsa, tedavisi ihmal edilmemeli" diyerek hastalıktan korunmak için tavsiyelerde bulundu: Mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalı. Sigara, sarı nokta hastalığı riskini ciddi oranda arttırıyor. Düzenli olarak egzersiz yapıp ideal kiloda kalınmalı. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenilmeli. Düzenli aralıklarla balık tüketmeli. Balık, ceviz ve diğer kuruyemişlerin birçoğu omega-3 açısından zengin gıdalardır. Bu gıdalar, sarı nokta hastalığı riskini azaltan antioksidanlar içerir.

