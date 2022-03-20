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20 Mart 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 08:00:00

Obezite, Kovid-19 şikayetlerini artırıyor

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Uzmanlar, Kovid-19 salgınının hareket ve beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Önümüzdeki 1-2 yıl içinde obezitenin çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Uzmanlar, Kovid-19 salgınının hareket ve beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Önümüzdeki 1-2 yıl içinde obezitenin çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğini öngörüyoruz" dedi. Obezitenin kronik, tekrarlayıcı ve ilerleyici bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, obezitesi olanların Kovid-19'a daha sık yakalandığını, daha ağır enfeksiyon geçirdiğini, hastaneye yatış riski, yoğun bakım veya solunum cihazı ihtiyacının yaklaşık 2 kat arttığını, hastanede yatış süresinin de yüzde 80'lere varan oranda uzadığını anlattı. Yıldız, diğer yandan Kovid-19 salgınının da beslenme alışkanlıklarının, uyku düzeninin bozulması, hareketsizlik ve stresin artması gibi etkenler nedeniyle obezite açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Etiketler : Obezite Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız Kovid-19
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