Obezite insan ömrünü kısaltıyor

Obezitenin görülme sıklığının hem Türkiye hem de dünyada hızla arttığını dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydın İnan, "Obez hastaların ortalama yaşam süreleri sağlıklı insanlara göre daha kısadır" dedi. Hayatın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yeterli ve dengeli beslenmemiz gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İnan, "Aldığımız ve harcadığımız enerji belli bir denge içerisinde bulunmalıdır. Alınan kalorinin harcanandan daha fazla olması durumunda fazla enerji vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. Bu durum sağlığımızı olumsuz etkilemeye başlayacaktır. Obezite gelişmesinde beslenme alışkanlıklarına ek olarak genetik faktörler, yaş, cinsiyet, sosyokültürel faktörler, metabolik bozukluklar, hormon bozuklukları, doğumlar gibi faktörler de rol oynamaktadır" diye konuştu. Obezite hastalarında artmış meme, uterus, serviks, kolon, özofagus, pankreas, böbrek, endometrium, tiroid ve prostat kanseri riski gibi problemler söz konusu olduğunu belirten Prof. Dr. İnan, obez hastaların ortalama yaşam sürelerinin 12 ila 15 yıl daha kısaldığına dikkat çekti. Ayrıca obez hastalarda psikiyatrik problemlerin de arttığını kaydeden Prof. Dr. İnan, obezite hastalarında depresyona meyil meydana geldiğini, hiçbir yandaş hastalığı olmasa bile kişinin başkalarına muhtaç hale gelebildiğini ifade etti.

