Obezite estetik değil, sağlık sorunu

Obezitenin ciddi hastalıklara zemin hazırlayan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, obeziteye estettik olarak değil, sağlık sorunu olarak bakılması gerektiğini söyledi. Çocuklarda da hastalığın çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Kadir Yıldırım, "Bunun en büyük nedeni hareketsiz yaşam, fast food ve rafine gıda tüketiminin çok fazla olmasıdır. Bu yüzden obeziteden kurtulmanın en önemli yolu, sağlıklı ve dengeli beslenerek hareketli bir yaşam tarzına sahip olmaktır" şeklinde konuştu.

