Obezite de sigara kadar zararlı

Obezitenin ilkokul çağındaki çocuklarda da arttığına dikkat çeken uzmanlar obeziteye bağlı ölümlerin sigarayı da geçerek dünyada ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.



Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre 2008 yılında dünyada 400 milyon obez varken 2015'te ise bu rakam yaklaşık olarak 700 milyonu geçti. Obeziteye bağlı ölümlerin artık sigarayı da geçerek birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, belli bir boy ve kilo üzerinde olan hastalara diyetle, fiziksel aktiviteyle ve medikal tedavi önerdiklerinin kilo veremedikleri taktirde önerdikleri obezite cerrahisi ile hastanın fazla olan kilolarından kurtarmak ve obeziteye bağlı gelişen tansiyon, şeker, kalp damar hastalıkları, karaciğer yağlanmaları ve solunum yetmezliği gibi problemleri ortadan kaldırarak hastanın hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini uzatmayı amaçladıklarını belirtti.