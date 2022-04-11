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Obezite de anoreksiya için risk faktörü
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11 Nisan 2022 Pazartesi 07:17:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 07:18:00

Obezite de anoreksiya için risk faktörü

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Uzmanlar, son dönemde yeme bozukluğu hastalığı anoreksiyayla sıklıkla karşılaştıklarını söyleyerek, "Anoreksiyanın en büyük tehlikesi ölüm. Giderek kilo kaybıyla, az beslenmeyle vücutta etkilenmeler oluyor" dedi.

Uzmanlar, son dönemde yeme bozukluğu hastalığı anoreksiyayla sıklıkla karşılaştıklarını söyleyerek, "Anoreksiyanın en büyük tehlikesi ölüm. Giderek kilo kaybıyla, az beslenmeyle vücutta etkilenmeler oluyor" dedi. Prof. Dr. Burcu Özbaran, "Özellikle çocuklarda ve gençlerde görüyoruz. Buna depresyon, kaygı bozuklukları ve takıntılar eşlik edebiliyor. 'Bulimia' ve 'tıkınırcasına yeme' gibi çeşitli yeme bozuklukları mevcut. Ancak en ciddi olan ve izlenmesi gereken anoreksiya nervozadır. Genelde kız çocuklarında görülüyor. Ciddi kilo kayıpları görülüyor. Görülme yaşı 10 yaşa kadar indi. Anoreksiya olan çocuklar yemeyi reddediyor, beden algılarında bozukluklar oluyor. Kendisini şişman hissetme, beden yapısından memnun olmama durumu oluşuyor. Rejim yapmaya başlanıyor. Bu rejim bilinçli ve sağlıklı yapılmıyor. Kısıtlayıcı yeme yani az yeme günde 1000 kalorinin altında yeme gibi, ciddi bedensel uğraş şeklinde zayıflamaya çalışılıyor" diye konuştu. Prof. Dr. Burcu Özbaran, "Biz obeziteyi de anoreksiya için bir risk faktörü olarak görüyoruz. Obezite de istediğimiz bir şey değil. Pandemide hareketsiz kalma sonucu obez gençleri sık görür olduk. Anoreksiyanın en büyük tehlikesi ölüm. Giderek kilo kaybıyla beraber az beslenmeyle vücutta etkilenmeler oluyor. Kalp ritminde bozukluklar, kabızlık. Hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğü, aritmi dediğimiz kalp ritim bozukluğuna bağlı ani kalp durmaları. Bunlar ölümcül seyredebiliyor" dedi.

Etiketler : Obezite de anoreksiya Prof. Dr. Burcu Özbaran anoreksiya nervo yeme bozukluğu hastalığı
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