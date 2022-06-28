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28 Haziran 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 07:30:00

Obezite cerrahisi sonrası yanlış beslenme kilo aldırabilir

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Uzmanlar, obezite cerrahisinin ardından ilk bir yılda hastaların beslenmesinin çok önemli olduğunu ve beslenmeyle beraber sporla bunun pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar, obezite cerrahisinin ardından ilk bir yılda hastaların beslenmesinin çok önemli olduğunu ve beslenmeyle beraber sporla bunun pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, "Obezite cerrahisinin ardından hastanın beslenmeye dikkat etmemesi durumunda birkaç yıl sonra tekrar kilo alabileceği uyarısında bulunan Diyetisyen Tayşi, "Obezite cerrahisi çok mükemmel bir ameliyat olabilir ancak hasta beslenmesine dikkat etmediği zamanda birkaç yıl sonra tekrar kilo alabilir. Ondan dolayı hastalarımızı 1 yıl takip ediyoruz ki burada hastanın eski alışkanlıklarına tekrardan dönmemesini istiyoruz. Yeni alışkanlık kazanıp spor alışkanlığı ile birlikte yürütmesini istiyoruz. Birinci aydan sonra proteinli beslenmeyi oturttuktan 3. Ayın sonuna kadar bu şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Obezite cerrahisi Diyet Uzmanı Saadet Tayşi Obezite
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