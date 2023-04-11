Obezite ameliyatı olanlar dikkat!

Uzmanlar "Obezite cerrahisi geçirmiş ve üzerinden 24 ay geçen hastalar, operasyonu yapan cerrah ve diyetisyen ile görüşüldükten, genel tahlilleri yapıldıktan sonra oruç tutabilir" diye uyardı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Harun Karabacak "Oruç tutmak isteyen obezite cerrahisi gören hastalar, bu dönemde sık beslenemeyeceği ve su içemeyeceğinden sorun yaşayabilirler. Susuzluğa bağlı böbrek bozuklukları geçirebilir, beslenme eksikliğine bağlı protein, vitamin ile ilgili sorun yaşayabilir. Bu nedenle, obezite cerrahisi görenlerde erken dönem olarak belirtilen ilk 24 ay içinde oruç tutulmasını önermiyoruz" dedi. Karabacak, "İftar ilk başlangıçta su ile açılmalı ve tedavide esas olan katı sıvı ayrımına dikkat edilmeli. Bu kapsamda, iftara sıvıyla başlandıysa katı gıda 30-45 dakika sonra tüketilmeli. Aynı şekilde katıyla başlandıysa sıvı da yine 30-45 dakika sonra alınmalı. Genel olarak iftar su ile açıldıktan 30-45 dakika sonra ana menü ile tamamlanmalı. Aynı şey, sahur için de geçerli. İftar ile sahur arasında mutlaka 2-3 kez ara öğün yapılmalı. İftar ve sahurda protein ağırlıklı beslenmeye uyulmalı" diye ekledi.