Nörolojik rahatsızlıklar çocuklukta tedavi edilebilir

Nörolojik rahatsızlıkların çocukluk döneminde tedavi edilebileceğini söyleyen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Canan Kocaman, "Çocuklarda görülen nörolojik bozukluklar arasında epilepsi, serebral palsi (beyin felci) ve gelişimsel gecikmeler önemli bir yer tutuyor. Bu durumlar, çocukların gelişiminde ciddi etkiye sahip. Ancak erken tanı ve uygun tedavilerle çocuğun yaşam kalitesi önemli ölçüde artırabilir" dedi.