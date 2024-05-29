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Nörolojik rahatsızlıklar çocuklukta tedavi edilebilir
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29 Mayıs 2024 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 07:18:00

Nörolojik rahatsızlıklar çocuklukta tedavi edilebilir

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Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Canan Kocaman, nörolojik hastalıkların çocukluk döneminde tedavi edilebileceğini söyledi.

Nörolojik rahatsızlıkların çocukluk döneminde tedavi edilebileceğini söyleyen Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Canan Kocaman, "Çocuklarda görülen nörolojik bozukluklar arasında epilepsi, serebral palsi (beyin felci) ve gelişimsel gecikmeler önemli bir yer tutuyor. Bu durumlar, çocukların gelişiminde ciddi etkiye sahip. Ancak erken tanı ve uygun tedavilerle çocuğun yaşam kalitesi önemli ölçüde artırabilir" dedi.

Etiketler : nöroloji hastalık çocuk
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