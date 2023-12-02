Nezlede antibiyotik kullanılmamalı

Uzmanlar, bu yıl korona görülme sıklığının ve hastalık şiddetinin geçen yıla göre daha düşük olduğunu ancak aşırı halsizlik belirtisinin dikkate alınması gerektiğini ve bunun korona belirtisi olabileceğini belirtti. KBB Uzmanı Doç. Dr. Akif İşlek, nezle ya da soğuk algınlığında daha hafif, gripte ise daha şiddetli olabilen bu şikayetlere ilaveten balgam, nefes darlığı, solunum sayısının artması, göğüs ağrısı olmasının alt hava yolu hastalığını işaret edeceğini dile getirerek, hekime başvurulmasını tavsiye etti. İşlek, bulaşıcı hastalıkların arttığı şu günlerde nezle için antibiyotik kullanılmaması gerektiğini söyleyerek, grip için aşı yapılmasını tavsiye etti.