Nem, ısı ve duman üçlüsü astımı tetikliyor

Yurt genelinde artış gösteren nemin ve sıcak havaların astımı olan hastalar açısından hayat kalitesini etkilediğini ve astım ataklarının artış göstermesine sebebiyet vermektedir. Astımı olan hastaların polen filtreli klimanın olduğu ortamlarda bulunmaları daha uygun olacaktır. Nemli ve sıcak havaların olduğu zamanlarda astımı olan hastalar dış mekân aktivitelerinden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Dışarıda koşu gibi sporlar yapmamaları uygundur ve hava sıcaklığının en yüksek olduğu saat aralıklarında klimadan faydalanmalarında fayda vardır.Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay şunları dile getirdi; "Nemin hissedilmesi havanın ağırlaşmasına neden olur. Bu durum ise küf, polen, ev içi akarların çoğalmasına ve akciğere hapsolan maddelerin fazlalaşmasını beraberinde getirir. Öte yandan astım hastaları sıcak havalarda ısının artmasından kaynaklı olarak nefes almakta zorluk çeker ve bu durum solunum yolunda oluşacak astım semptomlarını tetikleyebilir. Duman, solunum yoluna ulaşan ve astım hastalığı üzerinde büyük etki gösteren ince partikül maddeler barındırmaktadır. Yaz aylarında yapılan kamp gibi açık hava etkinliklerinde yakılan kamp ateşleri, astım hastalarının dumana maruz kalma durumlarını yükseltir. Tüm bunlara ek olarak ozon faktörü, güneş ışığından kaynaklanan bir etmendir. Birtakım araştırmalar ozon seviyelerinin en uç noktaya ulaştıktan sonraki zamanlarda akciğeri körelttiğini ve astımı olan insanların dışında astımı olmayan insanlar üzerinde bile astım ataklarını alevlendiren etkisinin bulunduğunu ortaya koymuştur."

