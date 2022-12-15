VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
MİT'ten Suriye ve Kuzey Irak'ta operasyon
Türkiye'nin imzaladığı 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Beşiktaş Belediyesinde "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Elon Musk, 3,58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
Küresel piyasalar, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarını bekliyor
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu
2023 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
"Attığımız her adım bizi uyuşturucuyla mücadelede başarıya götürüyor"
6 yaşında gelin rezaleti... Baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye'nin dev yatırımı Avrupa'nın en büyüğü!
Twitter, ikinci kez kaybettirdi!
Türkmenistan'da kardeşlik masası
Türkiye'de donacak! İstanbul'a kar geliyor
Gribal enfeksiyonlara karşı bol su için
Soğuk havalar en çok cildi etkiler
Akıllı telefonlar kalbi zorluyor
Nefes darlığı ve öksürük zatürree sinyali
Bugün burçları neler bekliyor? 15 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları
Göğüs ağrısı ve ses kısıklığı akciğer kanseri belirtisi
Zayıflayan bağışıklık zona vakalarını artırdı
15 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00

Nefes darlığı ve öksürük zatürree sinyali

ABONE OL

İleri yaşlarda ortaya çıkma sıklığı artan zatürree; öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Aşı yaptırmak zatürreeden korunmak için hayati önem taşıyor.

İleri yaşlarda ortaya çıkma sıklığı artan zatürree; öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Aşı yaptırmak zatürreeden korunmak için hayati önem taşıyor.

Havaların soğuması ile birlikte zatürre vakaları da artış gösteriyor. İleri yaşlarda ortaya çıkma sıklığı artan zatürree; öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Zatürreeden korunmak için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ayhan Değer, "Zatürree bir veya iki akciğerdeki hava keselerini alevlendiren bir enfeksiyon olarak bilinmektedir. Hava keseleri sıvı veya irin ile dolmakta, balgam veya irinli öksürük, ateş, titreme ve nefes almada zorluğa neden olabilmektedir. Toplumsal kökenli pnömoniler tüm dünyada hekime başvuruların, tedavi giderlerinin, iş kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur" dedi.

KENDİ KENDİNE GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Uz. Dr. Ayhan Değer şunları dile getirdi: "Pnömoniler bakteri, virüs ve mantar tarafından akciğerlerde oluşan ve radyolojik olarak görülen enfeksiyonlardır. Tek veya iki taraflı olabilir. Bu mikroplar genellikle soluma yoluyla geçer. Başka kişilerin hapşırması veya öksürmesi sonucu havaya salınan su damlacıkları soluma yoluyla alınabilir ve zatürreeye neden olabilir. Zatürree kesinlikle kendi kendine geçmesi beklenmemesi gereken bir hastalıktır. Fizik muayene, balgam, kan tetkikleri ve akciğer filmleri ile hastalığın tanısının konulması sağlanmalı, zaman kaybetmeden uzman kontrolünde tedaviye başlanmalıdır."

BOL SIVI DESTEĞİ ALINMALI

Zatürrenin tedavisinde zatürreye neden olan mikrop belirlenir ve ona yönelik antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra; ateş düşürücü, ağrı kesici, balgam söktürücü, bazen de öksürük azaltıcı ilaçlar verilmektedir. Hastaların bu süreçte bol sıvı alması önerilmektedir.

65 yaş üstü daha çok dikkat etmeli

Hastalar çok büyük bir oranda hastaneye yatış olmadan başarılı bir şekilde tedavi olabilmektedir. Fakat 65 yaş üstü, diyabet, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum problemleri gibi kronik bir hastalığı olan veya başlanan 3 günlük tedaviye rağmen düzelme olmayan, şikayetleri artan hastaların hastaneye yatarak tedavi olması gerekebilir. Tedavi süresi genellikle 5-7 gündür. Ama bazen 4 haftaya kadar uzayan bir süreç de gerekebilir. Pnömoni gelişen gebelerde bazı tetkikler yapılamadığı ve hastaya her ilaç kullandırılamayacağı için tanı ve tedavide kısmen zorlanabilir.

KAPALI VE KALABALIK ORTAMDAN UZAK DURUN

Pnömoni mikroplar tarafından oluştuğu için bu mikroplara mümkün olduğu kadar maruz kalınmaması önemlidir. Bunun için kapalı ve kalabalık mekanlardan uzak durulmalı, kullanılan klimaların bakımları yapılmalı, dengeli beslenilmeli ve mevsime uygun giysiler giyilmelidir. Yaşlıların, çocukların ve kronik hastalıkları olan kişilerin grip, Kovid ve pnömokok aşılarını yaptırmaları çok önemlidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

· Bazı kişilerin pnömoniye yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bunlar; 65 yaş ve üzeri yetişkinler, 5 yaşından küçük çocuklar, devam eden astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi rahatsızlığı olan kişiler, sigara içenler risk altındadır.

Etiketler : NEFES DARLIĞI ÖKSÜRÜK ZATÜRREE Kovid ve pnömokok
Yeni isimlerin işi zor

Yeni isimlerin işi zor
Enerjik Şimal

Enerjik Şimal
Abla-kardeş benzetmesi

Abla-kardeş benzetmesi
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
194 bin liraya güzelleşti

194 bin liraya güzelleşti
Setlere ara vermedi

Setlere ara vermedi
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX