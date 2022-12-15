Nefes darlığı ve öksürük zatürree sinyali

İleri yaşlarda ortaya çıkma sıklığı artan zatürree; öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Aşı yaptırmak zatürreeden korunmak için hayati önem taşıyor.



Havaların soğuması ile birlikte zatürre vakaları da artış gösteriyor. İleri yaşlarda ortaya çıkma sıklığı artan zatürree; öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Zatürreeden korunmak için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Ayhan Değer, "Zatürree bir veya iki akciğerdeki hava keselerini alevlendiren bir enfeksiyon olarak bilinmektedir. Hava keseleri sıvı veya irin ile dolmakta, balgam veya irinli öksürük, ateş, titreme ve nefes almada zorluğa neden olabilmektedir. Toplumsal kökenli pnömoniler tüm dünyada hekime başvuruların, tedavi giderlerinin, iş kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur" dedi.

KENDİ KENDİNE GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Uz. Dr. Ayhan Değer şunları dile getirdi: "Pnömoniler bakteri, virüs ve mantar tarafından akciğerlerde oluşan ve radyolojik olarak görülen enfeksiyonlardır. Tek veya iki taraflı olabilir. Bu mikroplar genellikle soluma yoluyla geçer. Başka kişilerin hapşırması veya öksürmesi sonucu havaya salınan su damlacıkları soluma yoluyla alınabilir ve zatürreeye neden olabilir. Zatürree kesinlikle kendi kendine geçmesi beklenmemesi gereken bir hastalıktır. Fizik muayene, balgam, kan tetkikleri ve akciğer filmleri ile hastalığın tanısının konulması sağlanmalı, zaman kaybetmeden uzman kontrolünde tedaviye başlanmalıdır."

BOL SIVI DESTEĞİ ALINMALI

Zatürrenin tedavisinde zatürreye neden olan mikrop belirlenir ve ona yönelik antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisinin yanı sıra; ateş düşürücü, ağrı kesici, balgam söktürücü, bazen de öksürük azaltıcı ilaçlar verilmektedir. Hastaların bu süreçte bol sıvı alması önerilmektedir.

65 yaş üstü daha çok dikkat etmeli

Hastalar çok büyük bir oranda hastaneye yatış olmadan başarılı bir şekilde tedavi olabilmektedir. Fakat 65 yaş üstü, diyabet, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum problemleri gibi kronik bir hastalığı olan veya başlanan 3 günlük tedaviye rağmen düzelme olmayan, şikayetleri artan hastaların hastaneye yatarak tedavi olması gerekebilir. Tedavi süresi genellikle 5-7 gündür. Ama bazen 4 haftaya kadar uzayan bir süreç de gerekebilir. Pnömoni gelişen gebelerde bazı tetkikler yapılamadığı ve hastaya her ilaç kullandırılamayacağı için tanı ve tedavide kısmen zorlanabilir.

KAPALI VE KALABALIK ORTAMDAN UZAK DURUN

Pnömoni mikroplar tarafından oluştuğu için bu mikroplara mümkün olduğu kadar maruz kalınmaması önemlidir. Bunun için kapalı ve kalabalık mekanlardan uzak durulmalı, kullanılan klimaların bakımları yapılmalı, dengeli beslenilmeli ve mevsime uygun giysiler giyilmelidir. Yaşlıların, çocukların ve kronik hastalıkları olan kişilerin grip, Kovid ve pnömokok aşılarını yaptırmaları çok önemlidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

· Bazı kişilerin pnömoniye yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bunlar; 65 yaş ve üzeri yetişkinler, 5 yaşından küçük çocuklar, devam eden astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi rahatsızlığı olan kişiler, sigara içenler risk altındadır.