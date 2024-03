NAD molekülünü koru yaşlanmayı önle!

Vücuttaki diğer enzimlere bağlanarak onları aktive eden ve moleküler reaksiyonlar oluşturduğu için "yardımcı molekül" olarak adlandırılan 'NAD' bilim adamlarına göre genç kalabilmenin de sırrını oluşturuyor. Vücuda NAD takviyesi yapılabileceğini anlatan Dr. Deniz Heppekcan "NAD seviyeleri yaşlanma sürecinde sürekli azalır. Ayrıca NAD, 'sirtuinler' adındaki enflamasyon (yangı) azaltıcı etkiye sahip olan enzim grubunu aktive ederek uzun ömürlülükte de önemli bir rol oynar. Kısacası NAD sadece yaşam için değil, uzun yaşamak için de gerekli" dedi. Heppekcan "NAD; brokoli, lahana ve salatalık gibi sebzelerde az miktarda bulunmaktadır. Takviye olarak serumla da alınabilir" diye konuştu. Dr. Deniz Heppekcan "Nikotinamid adenin dinükleotit (NAD) hücrelerimizin enerji santrali olan mitokondrilerimizde gerçekleşen ve gıdalardan enerji elde edilen metabolik süreç olan 'krebs döngüsü'nde yer alan, olmazsa olmaz bir maddedir. Hücrelerimizde kullanılan enerji biçimi olan ATP'nin üretimi (NAD/NADH+)'a bağlıdır. NAD seviyeleri yaşlanma sürecinde sürekli azalır. Ayrıca NAD, 'sirtuinler' adındaki enflamasyon (yangı) azaltıcı etkiye sahip olan enzim grubunu aktive ederek uzun ömürlülükte de önemli bir rol oynar. Kısacası NAD sadece yaşam için değil, uzun yaşamak için de gereklidir" şeklinde konuştu.

"NAD veya öncül maddelerinin (NMN: nikatinamid mononükleotit) dışarıdan takviyesinin yararlı olduğu ispatlanmıştır" diyen Dr. Deniz Heppekcan "NAD'ın bu kadar popüler olması Harvard'tan genetik profesörü David Sinclair'in 'Lifespan' kitabında ve sosyal medyada NAD ile ilgili araştırmaları ve elde ettikleri bilimsel verileri paylaşmasının katkısı yanında belki de asıl popülerliği sağlayan 'Keeping up with the Kardashians' ın bir bölümünde Kendall Jenner ve Hailey Bieber'in beraber NAD serum almaya gitmesi gibi görünüyor. NAD artırmanın tek yolu dışarıdan oral veya iv (intravenöz= damardan) takviye almak değil elbette. Hücrelere ani fakat DNA hasarı yaratmayacak düzeyde stres yüklenmesi de NAD düzeylerini arttırıyor. Buna örnek olarak aralıklı oruç (intermittent fasting), ani sıcak ve soğuk maruziyeti, düzenli ama orta düzeyde egzersiz, hayvansal proteinden düşük beslenmek, genel kalori kısıtlaması verilebilir" diye konuştu. "NAD takviyelerini damardan serum yoluyla almak da bir diğer seçenek fakat bu serumların güvenilir kaynaklar tarafından üretildiğine ve denetlendiğine emin olarak kullanmak önemli" diyen Dr. Deniz Heppekcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu da hekim kontrolünde ve sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanması anlamına geliyor. Oral takviyeler mide-barsak sisteminde hızlıca etki kaybına uğrayacağı için damardan serum tedavisi veya hızla kana karıştığı için dil altı hap şeklindeki formlar daha etkili takviye seçenekleri olarak görünüyor. Özetle, eğer NAD düzeyiniz yüksek olursa bu daha enerjik olacağınız, hücrelerinizin daha iyi çalışacağı, vücudunuzun daha hızlı kendini onaracağı anlamına geliyor."