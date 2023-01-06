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06 Ocak 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 09:00:00

Mutsuz çocuk diş sıkıyor

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Her 100 çocuktan 25'inde görülebilen bruksizm ile uyku halinde veya uyanıkken olmak üzere iki şekilde karşılaşılabiliyor. İki durumun da sebepleri stres, depresif ruh hali ve mutsuzluk olarak biliniyor.

Her 100 çocuktan 25'inde görülebilen bruksizm ile uyku halinde veya uyanıkken olmak üzere iki şekilde karşılaşılabiliyor. İki durumun da sebepleri stres, depresif ruh hali ve mutsuzluk olarak biliniyor. Diş gıcırdatması ve diş sıkma tedavi edilmediğinde ise ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tedavinin temelinde ise diş sıkan kişinin karşılaştığı sorunun psikolog gözetiminde giderilmesi yatıyor. Halk arasında diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak bilinen bruksizmin bazı hastalıkların da habercisi olduğuna dikkat çeken Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Ruken Ergül, "Bruksizm yani diş sıkma ve diş gıcırdatma durumu, bireyin dişlerinin istemsizce birbirine sürttüğü durumlara deniyor. Her 4 çocuktan birinde görülebiliyor ve okul öncesi çocuklarda bunun daha fazla olduğunu biliyoruz. Bruksizm, stres ve depresif ruh hali gibi sebeplerden kaynaklanabileceği gibi dişlerdeki çapraşıklıklar, çürük, apse veya yüksek dolgulardan da kaynaklanabilir" dedi. Okula yeni başlayan çocuklarda diş gıcırdatmanın yaşam kalitesini etkilediğini vurgulayan Dr. Ergül "Bebeklerde ve daha küçük çocukluklarda eşlik eden bir yüz buruşturma, öksürük ve diş gıcırdatmasıyla birlikte görülen reflünün varlığına işaret edilebilir. Ayrıca diş gıcırdatmayla birlikte görülen salya akışı da bağırsaklardaki parazite işaret edebilmektedir. Alerjik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kronik sinüzit ve nörolojik problemlerden de kaynaklanabilir" diye konuştu.

Etiketler : Mutsuz çocuk diş sıkıyor 100 çocuktan 25 bruksizm Bruksizm stres ve depresif
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