Mutluluk kavramı çocukluk döneminde öğretilmeli

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gerçek mutluluk kavramının çocukluk döneminden itibaren doğru bir şekilde anlatılmasının önemli olduğunu kaydetti. Tarhan, mutluluğu oluşturan 5 parametrenin; zeka, çalışkanlık, başarılı olmak, iyi ve doğru davranmak olduğunu belirtti. Gerçek mutluluk kavramlarının çocukluk döneminden itibaren doğru şekilde anlatılması gerektiğini belirten Tarhan, şunları kaydetti: "Gerçek mutluluk için zeki, çalışkan ve başarılı olmak yetmiyor. Biz bu 3 parametreye göre çocuk büyütüyoruz. Bunların yanına eklememiz gereken dördüncü ve beşinci parametreler lazım. Çocuğa iyilik ve kötülük kavramlarını, iyicil, kötücül duyguları ve değerleri, doğruyu, yanlışı öğretmemiz lazım. Çocuğun, bu yaptığım doğru mu, yanlış mı? diye kendini etik değerlerle sorgular olması lazım. Hem insani değerlerle hem de yüksek değerlerle düşünecek. Böyle yetişen bir çocuk ruhen mutlu olur. Mutluluk peşinde değil, anlam peşinde koşan bir varlık haline gelir."