Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak

Kişinin kendisine mutlulukla ilgili sorular sorarak, cevaba göre neyin önemli olduğunu keşfedebileceğini ve bunlara yönelik adımlara atarak daha huzurlu hissedebileceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, "Mutlu olmak için yapılması gerekenler her kişi özelinde değişebilir. Fakat mutlu olmanın temek kuralı, duygularınızla barışmaktır" dedi. Özdemir, "Sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla geçirdiğimiz güzel bir anıyı zihnimizde tutmaya çalıştığımızda onları kaybetmeye dair kaygılarımızın da ortaya çıkması muhtemel" diye konuştu. "Gözlerimizi kapatıp hayatta en mutlu hissettiğimiz bir anı düşündüğümüz de ve ısrarla düşünmeye devam ettiğimizde olumsuz duygularımızda bu durumu hissedecektir" diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani olumsuz bir duygu olan kaygı, bize mutluluk veren anıların içinde de yer alabiliyor. Yine haksızlığa uğradığını düşünen bir insanın hissettiği öfke duygusu kişinin adalete verdiği değerle ilgilidir. Olumsuz olarak nitelendirdiğimiz ve mutsuzluk olarak değerlendirdiğimiz duygular (kaygı, öfke, üzüntü vb.) yine mutlulukla bağdaştırdığımız kıymet verdiğimiz değerlerle ilgilidir."

