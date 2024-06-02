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02 Haziran 2024 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 11:30:00

Mutlu insanlar çabuk iyileşiyor

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Karadeniz, hastaların tedavisine mutluluğun katkısına ilişkin, mutlu olan hastaların tedaviye daha kısa sürede yanıt verdiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karadeniz, hastaların tedavisine mutluluğun büyük katkısı olduğunu belirterek, mutlu olan hastaların tedaviye daha kısa sürede yanıt verdiğini söyledi. Uzman Dr. Karadeniz, "Mutlu hastalarımızın tedaviye daha hızlı cevap verdiği, hızlı düzeldiği ve daha az ilaçla toparlandıklarını görmekteyiz. Çocuklarda kronik olarak lösemili lenfomalı hastaların veya kronik hastalıkları olan hastaların mutsuz insanlara göre daha hızlı toparladıklarını görmekteyiz. Kanser hastaları için moral ve mutluluk ilk yapılması gereken tedavidir. Onların psikolojik destek almaları, psikologlar tarafından desteklenmeleri çok önem arz ediyor" dedi.

Etiketler : hasta tedavi mutlu
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