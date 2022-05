Mutlu hissetmek için ceviz ve fındık yiyin

Uzmanlar, bahar yorgunluğunu kolay atlatabilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerektiğini belirterek, "Bahar döneminde protein içeriği yüksek diyetler uygulanmamalı" uyarısında bulundu. Diyetisyen Ayşe Korkmaz, "Vücudumuzda doğal olarak bulunan ve bizlere mutluluk veren hormon olarak bilinen serotonin hormonunun bahar yorgunluğu ile yakından ilişkisi var. Günlük aldığımız besinlerin triptofan miktarının zengin olması serotonin hormonun seviyesini artırıyor. Bu sebeple beslenme alışkanlıklarımızda triptofan miktarının yüksek olduğu kaju, ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yemişlere, susam, kabak çekirdeği, soya fasulyesi, buğday, pirinç, tam buğday ve mısır gibi tahıllara yer vermek büyük önem taşıyor." Antioksidan içeriği yüksek olan sebze ve meyveler ile Omega-3 açısından zengin olan besinlerin her gün tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Antioksidan içeriği yüksek olan besinlerin alımı seratonin seviyesinin yüksek kalmasını sağlar. Bu nedenle her gün farklı renkte 2 adet meyve ve her öğünde rengarenk bir salata tüketmeye özen gösterilmeli. Aynı zamanda somon, semizotu, soya fasulyesi, yumurta, ceviz, çiya ve keten tohumu gibi omega-3 açısından zengin besinlere de gün içerisinde mutlaka yer verilmeli" dedi.