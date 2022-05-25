MS tedavisi için umut ışığı olabilir

MS atakları sırasında kişide felç, görme kaybı ve dengesizlik gibi bulgular görülebileceğini kaydeden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, MS hastalığının tedavisinde bağışıklık sistemini bastıran ilaçların kullanıldığını belirtiyor. Yeni atakların oluşmasını engellediği gösterilen bağışıklık sistemi düzenleyici birçok ilacın bulunduğunu kaydeden Metin, MS'in nedenlerine ilişkin yapılan çalışmalara dikkat çekti. Uçuk virüsü ile aynı aileden gelen Epstein-Barr virüsünün MS'e neden olduğuna ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, "Bu ilişki kesin olarak kanıtlanırsa daha yoğun tedavi ve virüse karşı aşı geliştirilmesi seçenekleri gündeme gelecektir" dedi. Epstein-Barr virüsünün uçuk virüsü ile aynı aileden geldiğini ve uçuk virüsü gibi insandan insana bulaşabildiğini ifade eden Prof. Dr. Barış Metin, şunları söyledi: "Virüs genelde ağızda ve salyada bulunur, hasta bireyin salyası yoluyla başka bireye bulaşabilir. Ayrıca cinsel yolla ve kan yoluyla da bulaşabilir. Enfeksiyonlar genelde semptomsuz seyrediyor ancak bazı bireylerde infeksiyöz mononükleoz isimli ateşli bir hastalık görülebiliyor. Bu virüs genelde çok ciddi bir hastalık tablosu yapmadığı için çok fazla yoğun tedavi gerektirmiyor ve virüse karşı aşılama yapılmıyor. Ancak bu virüsün MS'e neden olduğu kesin olarak kanıtlanırsa daha yoğun tedavi ve virüse karşı aşı geliştirilmesi seçenekleri gündeme gelecektir."

