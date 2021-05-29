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MS hastalarına beslenme tüyoları
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29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:30:00

MS hastalarına beslenme tüyoları

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Sinir sistemi hastalıklarından MS'te dengeli beslenme ve tuzsuz besinler tüketmek çok önemli. D vitamini de tedavide önemli yer tutuyor.

Multipl Skleroz (MS) hastalığının beyin, omurilik ve optik sinirler dâhil olmak üzere merkezi sinir sistemini etkileyen kronik ve otoimmun aracılı bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Rengin Artuğ, "MS kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak genetik bir yatkınlıktan söz edilmektedir. Ailelerinde MS bulunan kişilerin MS'e yakalanma eğilimi az da olsa vardır" şeklinde konuştu. Çok farklı teoriler olmasına rağmen MS'in nedeninin henüz kesin olarak saptanamadığını belirten Uzm. Dr. Rengin Artuğ, "Hastalığa neden olabilecek çok çeşitli nedenler (daha önce geçirilmiş virütik enfeksiyonlar, çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi etmenler, vücudun savunma sistemindeki bozukluklar) suçlanmışsa da hiçbiri kesin neden olarak saptanamamıştır" dedi.

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Sağlıklı bireyler için doğru olanların MS hastaları için de geçerli olduğunu, dengeli, liften, sebze ve meyveden zengin, yağ oranı az Akdeniz diyetinin MS hastaları için uygun olacağını ve tuzun azaltılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Rengin Artuğ, "Balık, pek çok açıdan hem genel sağlık hem de MS hastalığı için iyi bir besindir. Balık tercihinizde, Omega yağ asitlerinden (özellikle Omega 3, 6 ve 9) zengin olanları tercih edebilirsiniz. En önemlileri; her çeşit somon, beyaz ton balığı, alabalık ve hamsidir. Bu balıklarda D vitamini de yüksektir. D vitaminin MS tedavisinde yeri olabileceğini öne süren veriler mevcuttur ve bu konuda araştırmalar hâlâ devam etmektedir. MS hastasıysanız kuru fasulye, tahıllar, kabuklu yemiş ve tohumlardan da protein alabilirsiniz. Yağ tüketiminde sıvı yağları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca taze sebze ve meyveler tercih edilmeli, kızartmalardan ve katkı maddesi bulunan yiyeceklerden kaçınmalısınız" diye konuştu.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Hastalık başlangıcının genellikle 20-40 yaşlar arasında olduğunu, ancak 10 yaş öncesi ve 40 yaş sonrası başlayan vakaların da olduğunu belirten Uzm. Dr. Rengin Artuğ, "MS kadınlarda daha sık görülür. Üreme çağındaki gençlerde, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek toplumlarda, kentlerde yaşayan eğitim düzeyi yüksek kişilerde, ekvatordan uzaklaştıkça kuzey ülkelerinde görülme sıklığı fazladır" diye konuştu.

BELİRTİLERİ HERKESTE FARKLI

MS belirtilerinin, şiddet ve gidişat açısından hastadan hastaya farklılıklar gösterebileceğinin ve etkilenen sinir sistemi bölgesine göre değişebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Rengin Artuğ şu bilgileri paylaştı: "Bulanık görme, çift görme, normal dışı yorgunluk, yüzde, kollarda ya da bacaklarda uyuşma, karıncalanma, keçeleşme gibi duyusal belirtilerin yanı sıra trigeminal nevralji, yüzde, kolda, bacakta kuvvet kaybı, ince hareketlerde beceri kaybı, tekrarlayan yüz felci, idrar kaçırma veya yapamama, kabızlık, cinsel işlev bozuklukları, titreme ve diğer hareket bozuklukları, baş dönmesi ve denge sorunları, duygu durum bozuklukları, unutkanlık, uyku sorunları gibi belirtiler de olabilir."

Etiketler : ms hastalığı beslenme sağlıklı beslenme
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