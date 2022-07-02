MR işlemi zararlı bir etki oluşturmuyor

Çeşitli hastalıkların teşhisinde kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (MR) işleminin insan vücuduna biyolojik zararlı bir etki doğurmadığının bilindiğini belirten uzmanlar, radyo dalgalarının uzun dalga boylarına sahip iyonlaştırıcı olmayan bir elektromanyetik dalga olması, bu sebeple de vücut hücrelerinde herhangi bir hasara sebep vermediğine dikkat çekiyor. MR çekimi sırasında kişinin üzerinde metal cihazların bulunmaması gerektiği, vücut içindeki implantlar için de doktordan izin alınmasının önemine vurgu yapıyor.

