Minikleri okula "ittirerek" götürmeyin uyarısı

Uzman Psikolog Tuba Karacan, okula yeni başlayan çocuklardaki korku ve kaygıyı normal bir duygu olarak karşılamak gerektiğini belirterek, aksi taktirde çocuklar zorlandıklarında ya da korkutulduklarında, kalıcı duygusal ve psikolojik sorunların ortaya çıkabileceğine işaret etti. Karacan, çocuklardaki bu duygu durumunun aile kaynaklı olabileceğine dikkati çekerek, "Anne veya baba kaygılıysa bu da aslında çocuğa aktarılıyor. Çocuk, anne veya babanın kaygısını alıyor, yoğun bir tepki veriyor. Bu dönemde ebeveynler de kendi duygularını kontrol etmeli" ifadesini kullandı. Çocuğun okula alışabilmesi için ailelere büyük görev düştüğünü dile getiren Karacan, "duyguyu anlama çabasının" burada kilit rol oynadığını söyledi. Psikolog Karacan, çocukla empati kurmanın öneme değinerek, velilere şu önerilerde bulundu: "Anne veya baba, çocuğun hissettiği korkuya 'hayır' derse, bu kez çocuk duygusal sıkışma hissediyor ve daha zor atlatıyor. Ebeveynler çocuğu anlamalı ve duygularını normalleştirmeli. Çocuk yaşadığı duyguyu normal kabul ederse uyum sürecine başlıyor. Çocuk kesinlikte korkutulmamalı. Ebeveynin sakin olması, çocuğun duygusal sürecine uyum sağlaması önemli. Ebeveyn onu istenilmeyen biri gibi ittirerek okula götürdüğünde çocuk daha çok yapışıyor. Çocuğun yaşayacağı şeyin anlatılması, hatta mümkünse okulun ziyaret edilmesi, birlikte alışverişe gidilmesi çok önemli. "