Migren tedavisinde ‘aşı' dönemi

Dünyada son üç yıldır kullanılan migren aşısı, geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı migren aşısının her migren tipinde uygulanabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Uygulanması çok kolay olan ve özel hazır enjektörler içinde satılan migren aşısı, ayda bir kez cilt altına enjeksiyon şeklinde yapılabiliyor. Migren aşısı migren ağrısını başlatan maddeleri engelleyerek ağrı gelişmesini önleyici bir etki yaratıyor. Aşının özellikle ilaç tedavisi, botulinum toksin tedavisi gibi önceki tedavilere iyi yanıt alınamayan ve ayda 4-5'ten daha fazla ağrı atakları geçiren hastalarda kullanılması daha uygun olur" açıklamasında bulundu.

