VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vergi kayıp ve kaçağını önlemek için elektronik ödemeler takibe alındı
Vaatler her kesime dokunacak
İsrail'i Gazze'de soykırımla suçlayan Güney Afrika, tezlerini somut kanıtlarla destekledi
Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
12 Ocak 2024 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 09:15:00

Migren kadınlarda 3 kat fazla görülüyor

ABONE OL

Bir baş ağrısı türü olan migren, her 6-7 kişiden birinin şiddetli ağrılar yaşamasına sebep oluyor. Migren ağrısı kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülüyor

Ülkemizde oldukça sık rastlanan bir baş ağrısı türü olan migren; her 6-7 kişiden birinin şiddetli ağrılar yaşamasına sebep oluyor ve hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Migren ağrısı kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülüyor ve mevsimlere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle kış aylarında soğuk havanın etkisiyle migren ataklarında bir artış olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Hava değişimine duyarlı migreni olan bazı kişiler, kış aylarında soğuk hava, rüzgâr ve hava basınç değişikliklerinin migren ataklarını artırabileceğini hissedebilirler" açıklamasında bulundu.

Etiketler : migren baş ağrısı kadın
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX