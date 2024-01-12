Migren kadınlarda 3 kat fazla görülüyor

Ülkemizde oldukça sık rastlanan bir baş ağrısı türü olan migren; her 6-7 kişiden birinin şiddetli ağrılar yaşamasına sebep oluyor ve hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Migren ağrısı kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla görülüyor ve mevsimlere bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle kış aylarında soğuk havanın etkisiyle migren ataklarında bir artış olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, "Hava değişimine duyarlı migreni olan bazı kişiler, kış aylarında soğuk hava, rüzgâr ve hava basınç değişikliklerinin migren ataklarını artırabileceğini hissedebilirler" açıklamasında bulundu.