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24 Mayıs 2023 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 07:17:00

Migren aşısı ağrı yoğunluğunu azaltır

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Nörolog Dr. Ümit Eren, migren hastalığının tedavisine yönelik olarak üretilen ilk ilacın 'migren aşısı' olduğunu belirterek bu tedaviyle hem atak sıklığının hem de ağrı yoğunluğunun azaldığını söyledi.

Nörolog Dr. Ümit Eren, migren hastalığının tedavisine yönelik olarak üretilen ilk ilacın 'migren aşısı' olduğunu belirterek bu tedaviyle hem atak sıklığının hem de ağrı yoğunluğunun azaldığını söyledi. Dr. Eren bu yöntemin, koruyucu tedavilere başlayıp yanıt alamayan ya da bu ilaçları tolere edemeyen ve ayda 4'ten fazla atağı olan hastalara uygulanmasını tavsiye etti. Migrenin en sık rastlanan çeşitlerinin auralı ve aurasız migren olduğunu belirten Dr. Eren, "Auralı migrende ağrı başlamadan 5 ile 60 dakika önce parlak ışık çakmaları, bulanık görme, yarım görme gibi görsel belirtileri, baş dönmesi, konuşmada bozulma, tek taraflı uyuşma ve güçsüzlük gibi nörolojik belirtiler görülebilir. Bu belirtiler bazen baş ağrısı ile beraber de gözlemlenebilir" dedi. Migreni tetikleyen faktörler arasında sıklıkla stres, hormonal değişiklikler (adet dönemleri), beslenme düzensizliği, uyku düzensizliği (fazla uyumak veya az uyumak), ilaçlar (doğum kontrol hapları, menopozda kullanılan hormon ilaçları) mevsim değişiklikleri, bilgisayar oyunları, parfüm gibi güçlü kokular, aşırı kahve, kafein ve bazı gıdaların yer aldığını dile getirdi.

Etiketler : Migren aşısı Nörolog Dr. Ümit Eren migren hastalığı
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