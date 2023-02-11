Mideye yerleştirilen balon 6 ay sonra çıkarılıyor
Obezite tedavisinde uzun yıllardır kullanılan mide balonu, son dönemde oldukça sık uygulanan tedavi yöntemlerinden biri oldu.
Obezite tedavisinde uzun yıllardır kullanılan mide balonu, son dönemde oldukça sık uygulanan tedavi yöntemlerinden biri oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu "Mideye balon yerleştirme işlemi 20-25 dakika sürer ve hastanede kalış süresi ortalama 2 saattir. Vücut kitle indeksi 30 ile 40 arasında olan hastalar bu işlem için uygun adaylardır" dedi. Erenoğlu "Bu yöntemle kilo veriminin esası; mideye yerleştirilen ortalama 500 cc hacme sahip içi sıvı dolu balon nedeniyle mide kapasitesinin azaltılmış olmasına dayanır. Hastaların büyük çoğunluğu 2-6 ay içinde fazla kilolarının yarısından fazlasını kaybederler" diye konuştu. Erenoğlu, "Mideye yerleştirilen balon genellikle 6 ayın sonunda kısa süreli endoskopik bir işlem ile çıkarılır. Endoskopik olarak mideye yerleştirilen balonlar olduğu gibi ağızdan yutularak yerleştirilen ve kendiliğinden eriyen balonlar da mevcuttur" diye ekledi.