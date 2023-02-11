Mideye yerleştirilen balon 6 ay sonra çıkarılıyor

Obezite tedavisinde uzun yıllardır kullanılan mide balonu, son dönemde oldukça sık uygulanan tedavi yöntemlerinden biri oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu "Mideye balon yerleştirme işlemi 20-25 dakika sürer ve hastanede kalış süresi ortalama 2 saattir. Vücut kitle indeksi 30 ile 40 arasında olan hastalar bu işlem için uygun adaylardır" dedi. Erenoğlu "Bu yöntemle kilo veriminin esası; mideye yerleştirilen ortalama 500 cc hacme sahip içi sıvı dolu balon nedeniyle mide kapasitesinin azaltılmış olmasına dayanır. Hastaların büyük çoğunluğu 2-6 ay içinde fazla kilolarının yarısından fazlasını kaybederler" diye konuştu. Erenoğlu, "Mideye yerleştirilen balon genellikle 6 ayın sonunda kısa süreli endoskopik bir işlem ile çıkarılır. Endoskopik olarak mideye yerleştirilen balonlar olduğu gibi ağızdan yutularak yerleştirilen ve kendiliğinden eriyen balonlar da mevcuttur" diye ekledi.

