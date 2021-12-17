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17 Aralık 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 08:30:00

Mideniz bulanıyorsa kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz!

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Kalp krizinin göğüste ve boyunda ağrı, nefes darlığı ve sersemlik hissi gibi bazı bilinen ve açık belirtileri vardır.

Kalp krizinin göğüste ve boyunda ağrı, nefes darlığı ve sersemlik hissi gibi bazı bilinen ve açık belirtileri vardır. Fakat kalp problemlerinin belirtileri bunlardan ibaret değildir. Kalp krizi geçirirken mide şikayetleri de yaşayabilirsiniz. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, "Kalp krizi esnasında göğüs, çene ve boyun ağrısının yanında kişi mide ağrısı da çekebilmektedir. Midedeki ağrı başlangıçta keskin ve düzensizdir. Genellikle karnın üst bölgesindedir. Kalbin arka yüzünü besleyen damar tıkanmalarında ağrı bu bölgeden başlayabilir. Zamanla ağrı daha yoğun ve sürekli hale gelir. Kalp sağlığının kötü olduğuna işaret eden mide ağrısı genellikle midenin üst sol tarafı civarında hissedilir" dedi.

Prof. Dr. Nurkalem "Kalbin arka yüz damar tıkanıklığı, karında parasempatik sinir etkilerine yol açarak, sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Bulantı yanında hazımsızlık, mide asidik durum artışına bağlı yanma, ekşime ve gaz artışı olur; işlevini güçlükle yerine getirmeye başlar. Bunun yanında bazı ağır kalp krizleri mide barsak sisteminin beslenmesini de bozarak hazımsızlık oluşturur. Bu, hastada ilk bulgu olabilir. Yiyecekleri sindiremez ya da onlardan gerekli besini alamaz ve gittikçe daha fazla sindirim sırasında kullanılan asit üretmeye başlar. Midede aşırı asit bulunması organların çeperlerinde aşınmaya yol açar, bu da bulantıya sebep olur. Sorun zamanında fark edilmezse ülser oluşumuna kadar götürür. Aslında burada asıl sorun kalbin beslenme eksikliği ve stres hormonlarının artmasıdır" diye konuştu.

Etiketler : Mideniz bulanıyorsa Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem ağrı nefes darlığı Kalp krizi
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