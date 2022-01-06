Mide için en faydalı bitki ayı sarımsağı

Sarımsak ve pırasanın kullanıldığı tüm yemek ve salatalara katılan şurubu da yapılan 'ayı sarımsağı' ülser, reflü ve gastrit gibi mide sorunlarına çare oluyor.

Cadı soğanı, orman sarımsağı, solucan sarımsağı, çingene sarımsağı, çeremüş ve yabani sarımsak olarak da bilinen 'ayı sarımsağı', mide hastalıklarının bitkisel tedavisinde en etkili bitki olarak gösteriliyor. Taze yaprakları maydanoz veya taze soğan gibi doğranarak yenilebilen, çorba, et yemekleri ve salataya eklenebilen ayısarımsağı, ilkbaharda toplanır. Kış uykusundan uyanan ayıların yabani sarımsak bitkisini aramaları ve iştahla yemelerinin sebebinin, kış uykusu sırasında kirlenen kanlarının ve bağırsaklarının temizlenmesi amacını taşıdığı söylenir. Ayıların bu ilgisi nedeniyle bu yabani sarımsak türüne ayı sarımsağı adı verilmiştir. Ayı sarımsağı, normal sarımsağın daha güçlü bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Diğer sarımsak ve soğan türlerinde olduğu gibi hem yaprakları hem de kökleri tüketilir. Mideleri hassas olanlar, yaprakları ve soğanı ince doğrayıp üstüne sıcak süt dökmeli, 1-2 saat beklettikten sonra bu sıvıyı içmelidir. Bitkinin iyileştirici gücüne bütün bir yıl boyunca sahip olmak isteyenler, ayı sarımsağı tentürü hazırlanabilir.