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26 Nisan 2023 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 07:25:00

Mezoterapi cildi gençleştiriyor

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Ameliyatlı estetik operasyonlar yerini kozmetik dermatoloji uygulamalarına bırakıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, mezoterapi ile cildin bir saatte gençleştiğini dile getirdi.

Ameliyatlı estetik operasyonlar yerini kozmetik dermatoloji uygulamalarına bırakıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, mezoterapi ile cildin bir saatte gençleştiğini dile getirdi. Mezoterapinin cildin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini ve ilaçları cildin derinine ulaştırmak için kullanılan bir yöntem olduğunu açıklayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, dermatolojik gençleşme yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı: "Mezoterapi, cildin orta tabakasına, akupunktura benzeyen bir yöntem olarak iğne kullanılarak yapılan bir işlemdir. Genellikle 10 ila 15 dakika arasında sürüyor. Mezoterapinin oldukça geniş uygulama amacı ve bölgesi bulunurken, ciltte meydana gelen tahribatları gidermek ve zayıflayan kan dolaşımının düzenlenmesi ilk sırada yer alıyor. Bu uygulamalarda cilt yenilenirken, gevşeyen dokuların yeniden eski sıkılığını kazanarak gençleşmesi sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mezoterapi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal cildi gençleştiriyor
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