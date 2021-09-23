VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya ile olası savaşa hazırlanıyorlar!
Komşuda "Made in Turkey" şaşkınlığı!
İstanbul'da sağanak! Trafik kilit
Kanada'nın SİHA ambargosuyla ilgili çarpıcı yorum
ABD'den Türkiye açıklaması
AUKUS sonrası çok konuşulacak ''stratejik özerklik'' çıkışı
Piskopos ziyareti Rumları çıldırttı
Kiralık ev arayanlar dikkat!
AB'de derin çatlak: Bu hıyanet!
Kral Selman'dan BM'de İran'a mesaj
Keşke Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse!
İstanbullular dikkat!
Benim konserler riskli
âkif e özel gala
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Eylül
Meyveyi yemekten iki saat sonra yemeli
Zihinsel faaliyetler Alzheimer riskini düşürüyor
Hazımsızlığın bir nedeni de: Mevsimsiz beslenmek
Akdeniz diyeti stresi azaltabiliyor
Kuraklığın acı tablosu
İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bilim Kurulu: Anne adayları aşılarını olmalı
Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak ve kar bekleniyor
Bakan Koca: Okulların açık kalmasında ısrarcıyız
23 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00

Meyveyi yemekten iki saat sonra yemeli

ABONE OL

Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin bazı kişiler için sakıncalı

Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin bazı kişiler için sakıncalı hale gelebileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Diğer meyvelerin lif oranları yüksek olduğu için ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ana öğünden 2–2,5 saat sonra meyve ile ara öğün yapılabilir" dedi. Porsiyonların diyetisyen tarafından kişinin gereksinimine ve kan şekeri seyrine göre belirlenmesi gerektiğini belirten Örnek, "Meyvenin suyu hazır değil, taze sıkılmış olarak tüketilebilir. Fakat posasından arındırıldığı için glisemik indeksi yükselmiş olur. Dolayısıyla posasıyla bir arada smoothie şeklinde bir ara öğünde 100 ml'yi geçmeyecek şekilde tüketilmesi daha faydalı olur" hatırlatmasında bulundu.

Etiketler : Glisemik indeksi yemek 2 saat Diyet Uzmanı Tuba Örnek
46 yaşında doğalım pozu

46 yaşında doğalım pozu
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak
Vokal ordusu

Vokal ordusu
Son yedi hafta

Son yedi hafta
Hasta yatağında duygulandıran koro

Hasta yatağında duygulandıran koro
7'nci yıla mutlu kutlama

7'nci yıla mutlu kutlama
Günden güne eriyor

Günden güne eriyor
Kemençe şov

Kemençe şov
Fırtınaya rağmen Ziynet!

Fırtınaya rağmen Ziynet!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER