Meyveyi kuruyemiş ya da sütle yiyin

Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri içerdiği yüksek miktarda lif sayesinde kolesterolü dengeliyor. Meyveler kuruyemiş ya da sütle tüketilince, tokluk hissi daha uzun süre devam ediyor, şeker daha yavaş yükseliyor.

Meyvelerin, yüksek miktarda posa (lif) içermesi sebebiyle bağırsakların düzenli çalışmasında ve kolesterol seviyesinin kontrolünde büyük rol oynadığını belirten Diyetisyen Sena Genç, "Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırır. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar" dedi.

BASİT KARBONHİDRAT İÇERİĞİ VAR

Meyve tüketirken dikkat edilmesi gereken durumları anlatan Dyt. Sena Genç, "Meyveler bir yağ grubu (kuruyemişler) veya bir süt grubu (kefir, yoğurt, süt) ile birlikte tüketilince, tokluk hissi daha uzun süre devam edecektir ve şekeri daha yavaş yükseltecektir. Özellikle şeker hastalığınız varsa, şekeri yüksek meyveler ve kuru meyvelerden uzak durmanızda fayda var. Porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir çünkü gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan enerji alımına sebep olacağından kilo kontrolüne ters etki yaratabilir. Meyveler früktoz (meyve şekeri) içeren basit karbonhidratlardır fazla yendiğinde, fazla kalori alınmasına neden olunur. Bu fazla kalori de kilo olarak geri döner" diye konuştu.

BESİN DEĞERLERİ BİLİNMELİ

Dyt. Sena Genç, kış meyvelerinde bulunan besin değerlerini şöyle sıraladı:

"100 gram portakalda 46 kcal enerji, 11,54 gr karbonhidrat, 9,14 gr şeker, 0,21 gr yağ ve 0,70 gr protein, 2,4 gr lif bulunmaktadır. C vitaminin önemli kaynağıdır.

150 gram mandalina: 75 kcal enerji, 1 gram protein, 15 gram karbonhidrat, 3 gram lif,1 gram yağ içermektedir. C vitaminin önemli kaynağıdır.

100 gram greyfurt: 50 kcal enerji, 8,9 gram karbonhidrat, 0,6 gram protein, 0,1 gram yağ ve 0,6 gram lif içerir. C vitaminin önemli kaynağıdır.

150 gram kivi: 91 kcal enerji, 1,5 gram protein, 6 gram diyet lifi, 1 gram yağ ve 16 gram karbonhidrat içermektedir. C vitaminin önemli kaynağıdır.

100 gram nar: 61 kcal enerji, 9,3 gram karbonhidrat, 0,2 gram yağ ve 10,2 gram diyet lifi içerir. A ve C vitaminin önemli kaynağıdır.

150 gram elma: 78 kcal enerji, 0,5 gram protein, 17 gram karbonhidrat, 3 gram lif ve 1 gram yağ içerir. A ve C vitaminin önemli kaynağıdır.

100 gram ayva: 52,5 kcal enerji, 14 gram karbonhidrat, 0,4 gram protein, 0,1 gram yağ, 1,7 gram lif içerir. C vitaminin önemli kaynağıdır."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kış meyvelerinin faydalarından bahseden Dyt. Genç, "Elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt, armut, kivi gibi bütün kış meyveleri vitamin yönünden zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı enfeksiyonlara karşı da vücudun direncini artırmaya yardımcı olur. Kolesterolü dengeler, kalbi korur ve cildi güzelleştirir. Lif oranları yüksek olduğu için bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 2-3 PORSİYON YETERLİ

Günlük meyve tüketiminin ne kadar olması gerektiğini anlatan Dyt. Genç, "Kişinin günde yemesi gereken meyve miktarı yaşı, cinsiyeti, kilosu, hastalığı, günlük alması gereken kaloriye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak çocuklarda ve büyüme çağında meyve günde en az 3 porsiyon alınması, yetişkinlerde ise 2-3 porsiyon alımı yeterlidir" açıklamasında bulundu.

FAZLASI KİLO ALIMINA NEDEN OLABİLİR

Meyvelerin gereksinimden fazla tüketildiğinde fazladan kalori alımına sebep olması nedeniyle kilo kontrolünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Dyt. Genç, "Çünkü meyveler früktoz (meyve şekeri) içeren basit karbonhidratlardır. Fazla tüketildiğinde, fazla kalori alınmasına neden olunur. Bu fazla kalori de kilo olarak geri dönebilir. Bu yüzden meyve tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. Özellikle gece yatmadan 3-4 saat öncesine kadar tüketilmiş olmalıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.