Meyvenin de fazlası zarar

Her mevsim geçişlerinde beslenme tercihlerimizin değiştiğini belirten uzmanlar, yaz mevsimine vücudu adapte etmek için önerilerde bulunarak, gece yemekleri konusunda uyarılarda bulundu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, "Meyveleri günlük hayatta tüketelim vücudumuzun vitamin ve mineral desteğini sağladığı gibi, lif yönünden de zengindir. Tabi kontrolü sağlayarak günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir. Unutmamak gerekir, meyvenin fazlası da sizlere kilo yapar demekte fayda var. Her sağlıklı yiyecek gibi fazla tüketim yapmayınız. Meyve tüketimi fazla yapan bir kişi iseniz yanında peynir veya yoğurt gibi protein kaynağı ile tüketmek porsiyon kontrolünüzü sağlamada sizlere yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

