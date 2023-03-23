Meyve suyu yerine meyve tüketmeyi tercih edin

Ramazan ayında beslenme önerilerinde bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk sıvı tüketimi konusunda "Kadınlar için günde 2,5 litre, erkekler için 3,5 litre sıvı tüketimi vücuttaki sıvı dengesinin korunması açısından idealdir. Seçilebilecek en iyi içecek türü ise kaynağı bilinen, temiz sudur. Bunu ayran, taze sıkılmış meyve suları, sade soda, çay ve kahve izleyebilir. Ancak yine de meyvelerin bütün olarak yenmesinin, sadece sularının içilmesinden daha sağlıklı olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin bir portakal, bir bardak portakal suyunun iki katı kadar lif; yarısı kadar şeker içerir" diye konuştu.

