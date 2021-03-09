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09 Mart 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 09:00:00

Meyve suyu içmek kansızlığı önleyebilir

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Anemi yani kansızlık ile demir eksikliği özellikle çocukların zihinsel gelişiminde olumsuz etkilere neden oluyor.

Besinlerden alınan demirin emilimi için C vitamininin şart olduğunu söyleyen uzmanlar, meyve suyu tüketmenin çok önemli olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, demir yetersizliğinin genellikle büyümenin çok hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıktığına dikkat çekti. "Dünyada her 5 erkekten biri, her 3 kadından biri, her 2 gebeden biri, her 5 çocuktan biri kansızlık problemi yaşar. Ancak pek çoğu bu durumlarını ne yazık ki bilmemektedir" diye konuşan İnanç, şunları söyledi: "Gelişmiş ülkelerde 0-5 yaş arası çocuklarda kansızlığa rastlanma sıklığı yüzde 4 ile 20 arasında iken az gelişmiş ülkelerde aynı yaş grubunda bu oran yüzde 80'lere kadar çıkıyor. Ülkemizde bu oran yüzde 50 gibi oldukça yüksek bir değerdedir."

ANANAS VE GREYFURT SUYU

Demirin hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunduğunu kaydeden Prof. İnanç, "Ancak besinlerdeki demirin tamamı vücutta emilemez. Aldığımız demirin yararlı olabilmesi için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz. Örneğin yemekle alınan 500 miligram C vitamini demirin emilimini 6 kat artırır. Bu nedenle vitamin alımını artırmak için meyve suları iyi bir kaynaktır. Özellikle C vitamini içeren portakal suyu, ananas suyu ve greyfurt suyu gibi meyve sularının yüksek miktarda protein ve demir içeren bir öğünle birlikte tüketilmesi demir emilimini artırır. Kansızlıktan korunmak ve kansızlık oluştuktan sonra daha etkin ve hızlı bir şekilde tedavi olabilmek için her yaş grubunda vitamin kaynağı olan meyve suyu tüketimine özen gösterilmelidir" dedi.

Etiketler : ananas greyfurt neriman inanç meyve suyu kansızlık
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